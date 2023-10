Flamengo e Botafogo empatam pelo Carioca feminino; Vasco agradece

Flamengo e Botafogo empataram sem gols, na manhã deste sábado (14), na Gávea, pela quarta rodada do Campeonato Carioca feminino.

Com o resultado, o Flamengo permanece invicto no Estadual, com dez pontos. No entanto, as meninas rubro-negras deixam os primeiros dois pontos pelo caminho e perdem os 100% de aproveitamento.

As Gloriosas têm a mesma campanha do Mengo. Também, portanto, não estão mais 100%. No entanto, superam as rivais no saldo de gols (16 contra 11) e em números de bolas na rede (17 contra 14).

O empate, contudo, é ótimo para o Vasco. Afinal, a equipe pode chegar a 12 pontos, manter o aproveitamento máximo no Carioca-2023 e assumir a liderança isolada do torneio se vencer o Pérola Negras neste sábado, no Leão do Sul.

