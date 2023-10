Cruzeiro e Grêmio disputam título inédito da Copa do Brasil Sub-20

A Copa do Brasil Sub-20 terá um campeão inédito neste domingo (15). Cruzeiro e Grêmio se enfrentam, às 11h, no Mineirão, em jogo único que vale o título da competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, o troféu será definido nos pênaltis. O duelo decisivo terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Como chega o Cruzeiro?

No caminho até a decisão, o Cruzeiro eliminou Ceilândia, América, Sampaio Corrêa e Fluminense. Para o confronto deste domingo, a Raposa solicitou ao Mineirão aumento da capacidade de público para o confronto. Agora, 10 mil torcedores vão poder acompanhar a decisão e torcer pela conquista inédita do clube mineiro, que está invicto até o momento na competição.

Esta é a segunda decisão da equipe. Em 2019, o clube Celeste foi superado pelo Palmeiras no duelo de volta nos pênaltis.

Para o duelo deste domingo, o técnico Fernando Seabra não vai poder contar com os atacantes João Pedro, de 20 anos, e Ruan Índio, de 17 anos.

Como chega o Grêmio?

Por outro lado, o Grêmio passou por Internacional, Athletico, Remo e Bahia. Dessa maneira, o Imortal chega embalado para tentar o título inédito.

Além disso, o Tricolor não poderá entrar em campo neste domingo com força máxima, e o técnico Airton Fagundes terá que fazer alterações na equipe. Lucas Milla, Cuiabano, Hiago Marreta e Lian, machucados, estão fora. Além disso, Ronald está cedido à Seleção Sub-23, que irá disputar os Jogos Pan-Americanos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.