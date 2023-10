Fernandes bebe na fonte de Carille e vê esquema funcionar

A ascensão do Santos no Campeonato Brasileiro tem nome e sobrenome: Marcelo Fernandes. Afinal, o treinador interino foi efetivado pela diretoria, ganhou três partidas consecutivas em batalhas renhidas (Bahia, Vasco e Palmeiras) e tirou o Peixe da zona de rebaixamento do torneio. Mas Fernandes, conhecedor dos meandros da Vila Belmiro e do CT Rei Pelé, trabalha com influências. A principal delas é Fábio Carille.

Além do mérito próprio – inegável, diga-se de passagem -, Fernandes bebeu na fonte de Carille ao apostar no Santos com três zagueiros. Em 2021, para livrar o Alvinegro Praiano de um rebaixamento inédito, Carille, substituto de Fernando Diniz, mexeu na estrutura do time e o colocou com um trio na retaguarda central. Aliás, seu “aprendiz”, na época, era auxiliar-técnico.

Naquela época, Carille enfrentou as críticas, bancou o esquema e levou o Santos ao décimo lugar do Brasileirão, longe da perigosíssima zona de rebaixamento. Perspicaz, Fernandes, então, logo percebeu a chave do sucesso. Para implementar sua estratégia, ele conta com Basso, Messias, Luiz Felipe, Alex e Joaquim, enquanto Carille tinha Velásquez, Kaiky, Robson, Palha, Boza, Alex e Luiz Felipe à disposição. Ou seja, duas opções em comum.

“Tenho jogadores, hiper dedicados, trabalham muito o dia inteiro. Só faltava o lance da confiança. Mostrei que eles têm perfil para jogar no maior clube do mundo. Não tem frescura e vaidade. É simplicidade. Não dá para mesclar muito”, disse Fernandes.

Com 30 pontos, entretanto, o Santos não pode relaxar. A distância para o Z4 é de apenas três pontos. Na próxima rodada, a equipe enfrenta vice-líder Bragantino, na quinta-feira (19), em seus domínios, na Vila Belmiro.

