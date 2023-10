No aguardo de Suárez, Renato começa a esboçar time que enfrenta o Furacão

Técnico do Grêmio, Renato Gaúcho começou a esboçar, enfim, o time tricolor que enfrentará o Athletico-PR, na próxima quarta-feira (18), na Arena do Grêmio, pela 27ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O comandante teve que trabalhar com algumas baixas.

Na atividade deste sábado (14), a imprensa só pôde acompanhar o aquecimento. Sabe-se, no entanto, que o volante Carballo e o atacante Galvão não participaram das atividades. Os dois estão na fisioterapia e são dúvidas para o embate.

Suárez também não esteve presente. Afinal, precisou ir à Espanha, mas retorna a Porto Alegre neste fim de semana. Com o uruguaio não há nenhum problema. Ele, portanto, enfrenta o Athletico-PR.

Renato tem algumas dívidas para escalar o Grêmio. Sem Villasanti, lesionado, e com a indefinição de Carballo, pode arriscar um esquema tático com três zagueiros. Na frente, Suárez terá como companheiros Galdino ou Ferreirinha se Galvão não se recuperar a tempo.

O Grêmio é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Soma 44 pontos e está a 11 do líder Botafogo. O time entra em campo pela primeira vez após derrota no Gre-Nal. No Beira-Rio, o Imortal perdeu para o arquirrival por 3 a 2.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.