América de Cali x Corinthians: escalações e onde assistir

O time feminino do Corinthians volta a campo neste domingo (15), às 17h30, quando enfrenta o América de Cali, no Estádio Pascual Guerrero, na Colômbia. A partida é válida pelas quartas de final da Libertadores e terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, nos canais GOAT e Meu Timão, no YouTube, além do streaming da PlutoTV.

Quem avançar, encara o vencedor de Internacional x Colo-Colo na semifinal da Libertadores Feminina.

Como chega o Corinthians?

As Brabas tiveram 100% de aproveitamento na fase de grupos, derrotando Always Ready, da Bolívia, Colo-Colo, do Chile, e Libertad Limpeño, do Paraguai. Assim, a equipe comandada pelo técnico Arthur Elias, que se despede do Corinthians após o término da competição para assumir a Seleção Brasileira Feminina, tem o segundo melhor ataque e ainda não sofreu gols no torneio.

No entanto, o Corinthians precisa ficar ligado, uma vez que o América de Cali já eliminou o clube paulista na semifinal da Libertadores Feminina em 2021. Dessa maneira, para o jogo deste domingo, a expectativa é que o técnico Arthur Elias mantenha a equipe que venceu o Always Ready na última partida da equipe.

Como chega o América de Cali?

Por outro lado, o América de Cali foi o segundo colocado do Grupo D e teve campanha de uma vitória, um empate e uma derrota na primeira fase da competição. Mas, as colombianas conseguiram eliminar o forte time do Boca Juniors e prometem complicar a vida do Corinthians neste domingo.

América de Cali x Corinthians

Quartas de final da Libertadores Feminina

Data e horário: domingo, 15/10/2023, às 17h30 (de Brasília).

Local: Estádio Pascual Guerrero, em Santiago de Cali, na Colômbia.

América de Cali: Giraldo; Arias, Natis, Ospina e Bahr; Pineda, Usme e Cortes; Restrepo, Castañeda e Candelo. Técnico: Gustavo Pineda.

Corinthians: Lelê; Kati, Tarciane, Mariza e Yasmim; Luana (Duda Sampaio), Jaqueline, Vic Albuquerque, Tamires; Gabi Portilho e Jheniffer. Técnico: Arthur Elias.

Onde assistir: SporTV, canais Goat e Meu Timão, no YouTube, e no streaming da PlutoTV.

