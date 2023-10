Endrick será o camisa 9 do Real Madrid a partir de julho de 2024

O Real Madrid entende que Endrick vive uma temporada irregular no Palmeiras. Afinal, o garoto soma apenas oito gols e uma assistência, em 42 encontros dos quais foi titular em somente 19. No entanto, o clube merengue deposita todas as fichas no centroavante. Tanto que vai separar a camisa 9 para sua nova joia e o aguarda para apresentá-lo em julho de 2024. Nesta época, o atleta terá, enfim, 18 anos, a idade permitida para jogar no exterior e herdar o número de Benzema.

Em dezembro do ano passado, o Real Madrid acertou a contratação de Endrick por 35 milhões de euros (R$ 187 milhões), mais 25 milhões (R$ 133, 5 milhões) em variáveis.

Em seguida, os Blancos enviaram representantes para “mantê-lo” próximo e chegaram à seguinte conclusão: No Verdão, a falta de oportunidades atrapalha o jovem atacante. Muitas vezes, o técnico Abel Ferreira optou por colocá-lo no banco, sabendo que sua maior promessa oscilaria na segunda temporada entre os profissionais.

Segundo o jornal “As”, o Real Madrid confia que, na Espanha, Endrick tem tudo para virar o jogo e superar a desconfiança, como aconteceu com Vini Jr. Assim, de acordo com o veículo ibérico, o garoto brasileiro será alocado imediatamente para o elenco profissional e terá chance de realizar a pré-temporada merengue com os mais velhos.

O diário acrescenta que este “pacto” pode ser quebrado caso o Real Madrid contrate Haaland, astro norueguês que brilha no Manchester City e não saiu do radar do clube. No entanto, os Merengues sabem que a tendência é o norueguês permanecer na Inglaterra.

