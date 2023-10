Vasco contrata atacante do Nova Iguaçu para time sub-20

Tem reforço chegando no Vasco, mas não é para o time profissional. O Cruz-Maltino acertou a contratação do atacante João Vitor “Mutano”, do Nova Iguaçu, para a equipe sub-20. O “ge” deu a informação primeiramente.

O jogador de 18 anos atua pelas pontas e chega ao time de São Januário após se destacar no clube da Baixada Fluminense. Em duelos contra o Vasco no Torneio OPG, tradicional campeonato das categorias de base carioca, ele chamou atenção da equipe cruz-maltina.

O contrato de João Vitor será de empréstimo até o meio de 2025. O Vasco, contudo, terá opção de compra. Mutano só poderá ser registrado em janeiro, quando a janela de transferências abrir. Até lá, ele seguirá treinando no time sub-20.

Neste sábado, o atacante participou da atividade coletiva no CT Moacyr Barbosa entre o profissional e os juniores. O Vasco segue a preparação para enfrentar o Fortaleza, na próxima quarta-feira, pelo Brasileirão.

