Pedro Henrique se recupera de gastroenterite e deve enfrentar o Bahia

O atacante Pedro Henrique, do Internacional, treinou sem restrições na manhã deste sábado (14), no CT do Parque Gigant, após deixar mais cedo a atividade de sexta-feira em razão de uma gastroenterite. Ele aparentou estar recuperado e, assim, fica à disposição o técnico Eduardo Coudet para enfrentar o Bahia, na próxima quarta, em Salvador.

Além disso, o jogador retorna de lesão após mais de um mês ausente. No começo de setembro, o camisa 28 foi submetido a uma cirurgia no antebraço esquerdo e sua liberação para os treinamenos ocorreu na semana passada. Assim, retoma aos pouco o condicionamento físico.