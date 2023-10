Vasco vira em cima do Pérolas Negras e lidera o Cariocão feminino

Pela quarta rodada da Taça Guanabara do Cariocão feminino, neste sábado (14/10), o Vasco foi até Barra Mansa e venceu de virada o Pérolas Negras, por 3 a 1. O time da casa saiu na frente com Vil Braga. Mas ainda no primeiro tempo Sheila empatou. Na etapa final, o jogo seguiu equilibrado. Mas após a expulsão de Araújo, o Perolas ficou com dez. Assim, não segurou as vascaínas. Ana Caroline e Marabá garantiram a virada que mantém as Cruz-Maltinas com campanha 100% e na liderança da competição, agora com 12 pontos.

Botafogo e Flamengo (que jogaram neste sábado e ficaram no 0 a 0) dividem a vice-liderança, com dez pontos. Em quarto aparece o Fluminense, que tem seis pontos e ainda joga na rodada, neste domingo (contra o Serramacaense). O Pérolas Negras tem zero.

Vasco só vira na etapa final

O jogo foi em equilibrado, com o Pérolas saindo na frente aos 16, numa cabeçada de Vil Braga. Porém, aos 35, Sheila pegou a sobra de uma falta cobrada por Andressa que foi na trave e deixou tudo igual. No segundo tempo, o Pérolas teve uma jogadora expulsa (Araújo) e se fechou, tentando segurar o empate. Porém, aos 32, Ana Caroline, que acabara de entrar, cabeceou cruzamento de Carol Ladaga da esquerda e virou o jogo para o Vasco. Aos 40, Marabá ampliou para 3 a 1.

