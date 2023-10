Internacional x Colo-Colo: onde assistir e escalações

A partida terá transmissão da Bandsports, do SporTV 3, do Canal Goat e da Pluto TV a partir das 20h30 (de Brasília).

Como chegam as equipes

As Gurias Coloradas fizeram campanha perfeita na fase de grupos, com três jogos e três vitórias. Agora, contudo, o time de Porto Alegre deseja ir além para conquistar o título inédito. O Colo-Colo, por sua vez, ficou em segundo na sua chave e perdeu apenas uma partida. Na estreia, as chilenas foram derrotadas para o Corinthians. Na sequência, porém, foram duas vitórias.