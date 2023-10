Itália goleia Malta e segue firme na briga por vaga na Eurocopa

Forza, Azzurri. A Itália recebeu a seleção de Malta neste sábado pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024 e não tomou conhecimento do adversário. Em partida realizada no Estádio San Nicola, na cidade de Bari, o time de Luciano Spalletti venceu por 4 a 0. Giacomo Bonaventura, Domenico Berardi (duas vezes) e Davide Frattesi marcaram os gols.

Com o resultado, a Itália chegou aos 10 pontos e se manteve na vice-liderança da chave. A Azzurri tem a mesma pontuação da Ucrânia, que perde nos critérios de desempate e está em terceiro. A Inglaterra lidera o Grupo C com 13 pontos. A seleção de Malta, porém, não tem nenhum ponto.

No primeiro tempo, os italianos pressionaram desde o início e abriram o placar com 23 minutos. Da entrada da área, Bonaventura acertou belíssimo chute na gaveta e não deu chances de defesa para o goleiro Bonello. Nos acréscimos, Berardi tabelou com Barella e acertou chute de chapa no canto.

Na etapa final, a tetracampeã mundial diminuiu o ritmo, mas ainda conseguiu marcar mais duas vezes. O terceiro gol saiu com Berardi de novo, que aproveitou jogada pela esquerda aos 18 minutos. Raspadori foi na linha de fundo e tocou para Moise Kean, que furou. A bola sobrou para Berardi, que bateu forte para marcar. No último lance da partida, Frattesi bateu da entrada da área e fechou a conta.

A Itália volta a campo na próxima terça-feira, em clássico contra a Inglaterra. O duelo acontece no Estádio de Wembley, em Londres. A seleção de Malta, no mesmo dia, encara a Ucrânia em casa.

