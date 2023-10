Na estreia do novo técnico, Alemanha bate EUA de virada em amistoso

Sede da Eurocopa do ano que vem, a Alemanha não disputa as eliminatórias para o torneio e, assim, segue fazendo amistosos. E logo na estreia do técnico Julian Nagelsman, vitória por 3 a 1 sobre os Estados Unidos, fora de casa.

Assim, o desempenho recente dos alemães melhora um pouco. Afinal, o time vinha de quatro derrotas nos últimos seis amistosos, o que custou a saída do técnico Hansi Flick para achegada do ex-treinador do Bayern de Munique.

O jogo

O duelo na cidade norte-americana de East Hartford foi bastante equilibrado no primeiro tempo. Os anfitriões construíram mais jogadas de perigo e inauguraram o placar com um bonito gol de Pulisic, que mandou no ângulo de Ter Stegen aos 26 minutos. A Alemanha, apesar das dificuldades, deixou tudo igual, com Gündogan. Aos 38, após ótima jogada de Sané, o meia do Barcelona aproveitou sobra após toque do goleiro Turner e concluiu para o gol vazio.

No retorno do intervalo, os alemães fizeram valer o peso da camisa e cresceram de produção. Melhores em campo, chegaram à virada com Füllkrug. Aos 12, o atacante recebeu grande passe de Gosens e, frente a frente com Turner, balançou a rede. Musah, pelos Estados Unidos, desperdiçou grande chance antes de Musiala ampliar. O meia dividiu na entrada da área, e a bola sobrou para Füllkrug, que serviu Musiala.

A partir daí, os times promoveram muitas substituições. Apesar da vantagem, a Alemanha continuou pressionando a saída de bola adversária. Sané ainda desperdiçou boa chance para os europeus. Mas o ritmo caiu na reta final, e o placar não sofreu novas alterações.

