Nas redes sociais, circulam imagens do quarto uniforme do Atlético-MG para o restante da temporada de 2023. O portal “Fala Galo”, aliás, noticiou que a camisa terá gola V, com detalhes em amarelo e preto. No entanto, o tom predominante será claro.

O lançamento do novo uniforme atleticano deverá ser em novembro, afinal, a coleção é uma homenagem ao dia da Consciência Negra, comemorado nacionalmente em 20 daquele mês. Curiosamente, a Adidas, patrocinadora esportiva, faz a mesma coisa com outros clubes, incluindo o rival Cruzeiro.

O Atlético-MG tem mais 12 jogos até o final do ano, todos válidos pelo Campeonato Brasileiro. O Galo encontra-se em nono, com 40 pontos, 15 atrás do líder. Assim, as chances de título são remotíssimas. Dessa forma, o Alvinegro passa a pensar mais em G6. Neste momento, o último do grupo é o Fortaleza, com 42. O Atlético, vale lembrar, volta a campo agora contra o Palmeiras, na próxima quinta-feira (19), às 19h, em São Paulo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.