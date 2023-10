Casemiro não participa de treino e vira dúvida na Seleção para jogo contra Uruguai

O Brasil fez seu primeiro treino em Montevidéu neste sábado (14), de olho no duelo contra o Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O técnico Fernando Diniz, porém, tem uma dor de cabeça para o duelo. Isso porque Casemiro não foi a campo na atividade no Estádio Campeón del Siglo.

O volante torceu o tornozelo direito no empate diante da Venezuela e é dúvida para o próximo jogo da Seleção Brasileira. De acordo com o portal “ge”, o jogador do Manchester United ficou no hotel fazendo fisioterapia e sequer participou da atividade no estádio do Peñarol. O camisa 5 será reavaliado neste domingo para saber se terá condições de treinar com os companheiros.

Caso Casemiro não tenha condições de jogar diante do Uruguai, André é o substituto imediato. O jogador do Fluminense, inclusive, entrou no decorrer da partida contra a Vinotinto justamente por conta da lesão do capitão brasileiro.

Até o momento, a única mudança certa é na lateral direita. Danilo foi cortado após contusão na coxa, e Emerson Royal foi convocado para seu lugar. O jogador do Tottenham disputa vaga com Yan Couto, do Girona, que entrou no lugar do defensor da Juventus na quinta-feira.

A Seleção Brasileira ainda fará outras duas atividades (domingo e segunda-feira) antes da partida contra a Celeste. Brasil e Uruguai se enfrentam na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu.

