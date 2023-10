Nino se lesiona e deixa treino mais cedo

O zagueiro Nino se lesionou no treino da Seleção Brasileira, neste sábado (14), em Montevidéu (URU). Dessa forma, ele teve que deixar a atividade mais cedo. Pouco depois, foi diagnosticado com uma entorse no joelho esquerdo. O defensor será reavaliado em breve para saber a real gravidade do problema.

Dessa forma, Nino preocupa “duas vezes” o treinador Fernando Diniz. Primeiro, porque o zagueiro não deve encarar o Uruguai, na próxima terça-feira (17), pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O jogo será às 21h, no país vizinho. Como é reserva, a dor de cabeça não é tão intensa.

Por outro lado, Nino é titular do Fluminense, que também é comandado por Fernando Diniz. Dessa forma, o zagueiro da Seleção Brasileira é dúvida para a final da Libertadores, no Maracanã, contra o Boca Juniors, no dia 04 de novembro, às 17h.

Assim, Fernando Diniz vê a sua lista de problemas aumentar com a Seleção Brasileira. Inicialmente, por exemplo, convocou Danilo, Vanderson, Renan Lodi e Caio Henrique, mas todos foram cortados por lesão. Ainda neste sábado (14), o volante Casemiro foi baixa e não participou do treino.

A Seleção Brasileira tem sete pontos em três jogos nas Eliminatórias, aparecendo na segunda posição, só atrás da Argentina, que tem 9. O Uruguai, por sua vez, aparece em quarto, com quatro pontos. A Colômbia é quem está em terceiro, com sete. Vale lembrar que os seis primeiros se classificam para o Mundial. No momento, Chile e Venezuela também estão com quatro pontos.

