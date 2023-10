Cuiabá x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Em plena data Fifa teremos jogo da Série A do Brasileiro entre Cuiabá x Cruzeiro. O duelo deste sábado (14/10) fecha a 26ª rodada e foi adiado do fim de semana passado. Para o Cuiabá, que tem 32 pontos, em 11º lugar, a vitória vai mantê-lo confortável quanto ao risco de rebaixamento. Já o Cruzeiro, com 30 pontos, em 15º lugar, está pressionado por causa de sua proximidade com o Z4 (o Vasco, primeiro dentro, tem 27). Para ver este jogo que promete ser nervoso e equilibrado, a Voz do Esporte preparou uma pré-cobertura que começa às 19h30 e terá a cobertura e a narração de Ennio Ricanelo.