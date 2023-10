Provável titular contra Uruguai, Yan Couto espera ganhar sequência na Seleção

“Sou brasileiro, me identifico com o povo, tenho passaporte português, mas nunca pensei em jogar lá. Gostaria que povo brasileiro me reconhecesse mais, tivesse esse laço mais íntimo. Espero começar a construir isso agora, para ter uma trajetória na Seleção”, iniciou.

“Saí muito cedo do Coritiba, tive só dois jogos pelo profissional, foi muito pouco meu período no Brasil. Isso da performance na Europa, talvez nem todo mundo acompanhe, cheguei com 18 anos, esse ano tive uma mudança de mentalidade, esse ano estou mostrando meu futebol, minha melhor versão. Está sendo tudo rápido, mas estou feliz de estar aqui, é uma premiação do que venho fazendo no clube”, acrescentou.

Após o título mundial com a Seleção Brasileira sub-17 em 2019, Yan viu sua vida mudar ao ser contratado pelo Grupo City. Com passagem pelo Braga, de Portugal, por empréstimo, na temporada 2021/22, ele está em sua terceira temporada no Girona.