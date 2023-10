Rodrygo defende Diniz e lamenta críticas a Neymar

Apesar de ser um dos jogadores mais novos da Seleção Brasileira, Rodrygo já tem grandes responsabilidades com a Seleção Brasileira. Na última quinta-feira (12), por exemplo, ele foi titular, jogou os 90 minutos, mas não marcou gols no 1 a 1 contra a Venezuela, em Cuiabá.

“Muito feliz por estar fazendo parte desse novo ciclo, minha família toda é fã do Diniz, ele trabalhou em Osasco, todo mundo acompanhou ele, faz parte história da minha família. Me enxergo com mais pressão, cada vez tendo mais responsabilidade, é uma pressão boa, saber que esperam algo de você, contam com você. É assim que me enxergo no novo ciclo, espero corresponder a altura”, comentou Rodrygo.

O atacante também aproveitou para defender o treinador Fernando Diniz e pediu tempo para que o trabalho dele dê mais frutos.

“Sempre requer tempo, precisa entrosar com todo o time, esquema novo e novas funções. Diniz deixou claro que me quer sempre perto da bola, perto do Neymar para tabelar. Por isso sempre me movimento. O principal é jogar onde há espaço, pode ser por dentro ou aberto, me movimentar sempre. É meio que essa a explicação, jogar sempre onde há espaço”, comentou Rodrygo.

Rodrygo tem 22 anos, é paulista e foi revelado pelo Santos, assim como Neymar. Após o empate com a Venezuela, aliás, o craque do Al-Hilal (ARA), recebeu uma chuva de pipocas de um torcedor. A atitude, é claro, foi lamentada pelo atacante do Real Madrid.

“É uma pressão muito grande, mas lidamos de forma tranquila. Estamos acostumados. É a maior seleção do mundo, há pressão, mas jogamos nos melhores clubes do mundo e também há pressão. Sobre o Neymar, é caso isolado, um torcedor que não representa o resto da torcida, do povo. Recebemos muito carinho em Cuiabá, assim como Belém. Agradeço todo o carinho que tivemos em Cuiabá”, comentou Rodrygo.

“Sempre vão falar coisas ruins dele, mas quem convive sabe que é totalmente diferente dessa imagem que muitos têm. Eu por tê-lo como ídolo fico triste com certos comentários”, completou o atacante.

A Seleção Brasileira tem sete pontos em três jogos nas Eliminatórias, aparecendo na segunda posição, só atrás da Argentina, que tem 9. O Uruguai, por sua vez, aparece em quarto, com quatro pontos. A Colômbia é quem está em terceiro, com sete. Vale lembrar que os seis primeiros se classificam para o Mundial. No momento, Chile e Venezuela também estão com quatro pontos.

