Landim lutará por Flamengo x Bragantino no Maracanã

Fla-Flu fora do campo. Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim quer quer o clube encare o Red Bull Bragantino no Maracanã, no final de semana dos dias 28 e 29 de outubro, pelo Brasileirão. Desta forma, a atitude cria uma indisposição com a Conmebol, que conta com o estádio para a final da Libertadores, em 04 de novembro. Coincidentemente ou não, a decisão envolve o rival Fluminense o argentino Boca Juniors.

No entanto, a Conmebol tem a promessa do governo estadual (dono do Maracanã) receber o estádio para organizar para a final da competição continental no dia 23 de outubro. As partes, vale lembrar, assinaram um acordo. O Flamengo, por sua vez, é administrador do estádio desde 2019.

Inicialmente, a Conmebol pediu o estádio 20 dias antes, o que foi aceito pelo governo. Vale lembrar que este foi o mesmo período dado antes da final de 2020, entre Palmeiras e Santos. No entanto, o Flamengo pediu que o prazo fosse reduzido para que pudesse jogar contra o Vasco, no próximo dia 22, no estádio. A entidade aceitou, mas agora o Flamengo quer jogar também contra o Bragantino no local.

O Flamengo já solicitou que a entidade sul-americana adie a recepção do estádio, mas ela está irredutível. Landim, por sua vez, destaca que os termos assinados entre governo e Conmebol não tiveram consulta ao Rubro-Negro, que tem a gestão do Maracanã só até o dia 23 de outubro. Curiosamente, a administração do Flamengo está dividida entre Fla e Fluminense, o envolvido na final da Libertadores.

“Não abro mão de jogar contra o Bragantino no Maracanã. Não falei com Alejandro Dominguez nem com o Frederico Nantes (dirigentes da Conmebol). Eles falaram diretamente com o governador Claudio Castro. Tenho a garantia de todos envolvidos no operacional do estádio que realizar o jogo contra o Bragantino não vai atrapalhar em nada a final do dia 4 de novembro”, comentou Landim, ao site “GE”.

“Recebi mensagem do Julio Avellar (diretor de competições da CBF). Ele disse que queria conversar comigo. Eu o recebi em casa, num café da manhã. Disse que não poderia fazer o jogo do Bragantino antes, pois assim eles iriam jogar três vezes consecutivas fora de casa (jogariam contra Flamengo, Athletico e Santos). E eu já tinha aceitado, mesmo com a condição que a gente (Flamengo) estava, ainda trocando de técnico. Mas, então, quem não pode jogar três vezes fora de casa sou eu, porque tenho Bragantino, Grêmio (fora) e Santos, que já aceitei jogar em Brasília”, concluiu Landim.

