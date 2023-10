Sábado da Série B do Brasileiro é marcado pela falta de gols

Três jogos agitaram este sábado (14/10) a Série B do Campeonato Brasileiro. E curiosamente não houve gols em Ituano x CRB, Novorizontino x Tombense e Ceará x Sampaio Corrêa.

A 32ª rodada terá sequência neste domingo com mais três partidas: Ponte Preta x Atlético-GO, às 15h; Vitória x Guarani, às 18h; Londrina x Avaí, às 18h30. Todos os horários são de Brasília. A jornada encerra na segunda-feira com um duelo do G4 da competição. Quarto colocado, o Juventude recebe o vice-líder Sport, às 20h.

Ceará 0x0 Sampaio Corrêa

Na Arena Castelão, o Vozão precisava dar uma resposta para a torcida diante da Bolívia Querida, que buscava se afastar do Z4. A segunda etapa foi mais movimentada do que a primeira. Os maranhenses tiveram Matheus Pivô expulso após cotovelada em David Ricardo na área. Após revisão do VAR, o pênalti foi marcado, mas Erick parou no goleiro Luiz Daniel, aos 13 minutos.Os donos da casa mantiveram a pressão, mas não superaram a defesa tricolor.

Novorizontino 0x0 Tombense

Os goleiros Jordi e Felipe García se destacaram com ótimas defesas e mantiveram o placar zerado entre paulistas e mineiros no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O Tigre do Vale voltaria ao G4 em caso de triunfo, mas deixou a desejar nas conclusões. Mais discreto em suas ações ofensivas, o Carcará chegou a ter excelente chance de somar três pontos em arremate de Fernandão.

Ituano 0x0 CRB

No Estádio Novelli Júnior, em Itu, restou uma sensação de frustração de ambos os lados. A equipe paulista permanece próximo à zona de rebaixamento, enquanto os alagoanos desperdiçaram a oportunidade de reduzir a distância para o G4.

