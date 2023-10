Palmeiras goleia Olimpia e avança às semifinais da Libertadores Feminina

O Palmeiras segue vivo na busca pelo bicampeonato da Libertadores Feminina. Na noite deste sábado (14), a equipe não tomou conhecimento do Olimpia-PAR ao golear por 6 a 0 no Estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá.

Na semifinal, o Verdão terá pela frente o Atlético Nacional na próxima terça-feira (17). Mais cedo, as anfitriãs eliminaram a Universidad de Chile, por 2 a 1, e asseguraram presença entre os quatro melhores times da competição. Na fase de grupos, as brasileiras derrotaram as colombianas por 4 a 3.

O jogo

Em apenas 30 minutos de jogo, as palestrinas já venciam por três gols de frente. Bia Zaneratto (duas vezes, a última de pênalti) e Amanda Gutierres encaminharam a classificação. Assim, o time brasileiro passou a administrar a vantagem diante das provocações das paraguaias, que começaram a ser mais agressivas nas disputas de bola.

No retorno do intervalo, o Verdão mostrou intensidade para impedir qualquer reação das adversárias. O técnico Ricardo Belli optou por dar oportunidades a jogadoras pouco aproveitadas. Mesmo assim, a vitória se transformou em goleada. Amanda Gutierres voltou a marcar, e Laís Estevam e Sâmia contribuíram para a festa alviverde.

