Cuiabá e Cruzeiro jogam mal, e ficam apenas no 0 a 0

Em partida que encerrou a 26ª rodada do Brasileirão, Cuiabá e Cruzeiro deixaram a desejar tecnicamente e ficaram no 0 a 0 na Arena Pantanal, na noite deste sábado (14). Vale lembrar que a partida foi adiada do último final de semana, pois o estádio recebeu jogo da Seleção Brasileira na última quinta-feira (12).

Com o resultado, o Cruzeiro está em 13º, com 31 pontos, enquanto o Cuiabá encontra-se em 11°, com 33. A primeira equipe do Z4, vale lembrar, é o Vasco da Gama, com 27 pontos. Assim, as duas equipes lutam contra o rebaixamento para a Série B em 2024.

Logo no primeiro minuto, o Cruzeiro chegou bem com Arthur Gomes, mas o atacante finalizou para fora. O Cuiabá demorou, mas respondeu aos 21, com Derick perdendo grande chance debaixo da trave após Clayson cobrar escanteio. O Cruzeiro respondeu no mesmo minuto, com Wesley fazendo boa jogada individual e tentando cruzamento para Arthur Gomes. No entanto, o zagueiro Marllon se antecipou e cortou.

Pouco depois, uma cena triste: William e Uendel se chocaram de cabeça e precisaram ser substituídos. Após a retomada, as melhores chances foram dos donos da casa, com finalizações de Derik Lacerda, Raniele e Deyverson. No entanto, a melhor delas foi com Alysson cabeceando na trave em novo escanteio para o Cuiabá.

O Cruzeiro, porém, voltou melhor para o segundo tempo, com Machado e Wesley. Aos poucos, porém, o Cuiabá foi equilibrando a partida, com chegadas de Deyverson e Clayson. No entanto, a segunda etapa foi ainda pior do que a primeira. Apesar disso, a Raposa tentou com Nikão e Arthur Gomes.

Aos 44, um lance que traduziu bem o que foi o jogo: o Cruzeiro saiu jogando errado, e a bola sobrou para Deyverson, praticamente sozinho, na entrada da área. O atacante, porém, se enrolou com a bola, e a pelota retornou para a Raposa.

Próximos jogos

O Cruzeiro agora recebe o Flamengo, na estreia do técnico Tite. A partida, vale lembrar, será na próxima quinta-feira (19), às 19h. Já o Cuiabá visita o Coritiba na noite anterior (18), mas às 20h. As duas partidas, portanto, são válidas pela 27ª rodada da competição.

CUIABÁ X CRUZEIRO

26º Rodada do Campeonato Brasileiro –

Data: 14/10/2023, às 21h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Público:

Renda:

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Allyson (Felipe Augusto, aos 10’/2ºT) , Marlon e Uendel (Rikelme, aos 32’/1ºT); Ronald, Raniele, Denilson (Fernando Sobral, aos 10’/2ºT) e Derik Lacerda (Jonathan Cafu, aos 31’/2ºT); Clayson (Pablo, aos 31’/2ºT) e Deyverson Técnico: António Oliveira

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William (Palacios, aos 32’/1ºT) , Neris, Luciano Castán e Marlon; Lucas Oliveira (Ian Luccas, aos 40’/2ºT) , Felipe Machado, Lucas Silva (Mateus Vital – Intervalo) e Nikão; Wesley (Matheus Pereira, aos 15’/2ºT) e Arthur Gomes (Paulo Vitor, aos 40’/2ºT) Técnico: Zé Ricardo

Gols:

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA-FIFA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartão Amarelo: Arthur Gomes, Oliveira, Nikão e Machado (CRU)

Cartão Vermelho:

