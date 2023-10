Neymar xingou presidente da CBF, garante jornalista

O atacante Neymar xingou muito o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, após o empate em 1 a 1 do Brasil com a Venezuela, na última terça-feira (12), em Cuiabá. Pelo menos é o que garante o jornalista e narrador José Carlos Araújo, o “Garotinho”.

Em uma publicação nas redes sociais, Garotinho destacou que Neymar culpou o dirigente por terem jogado pipoca nele, após o jogo com a Venezuela. Ainda segundo o jornalista, Ney teria ameaçado não viajar para Montevidéu, onde o Brasil encara o Uruguai, nesta terça-feira (17), pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No entanto, o camisa 10 teria sido tranquilizado por membros da comissão técnica.

“Depois de terminar o jogo, quando o Neymar foi saindo do gramado e levou aquele saco de pipoca, naquele corredor que dá acesso ao vestiário, ele cruzou com o presidente da CBF e foi xingando, mandando tomar naquele lugar, filho disso, filho daquilo… e que não deveria trazer a gente (seleção) para esse lugar para se sujeitar a essas coisas e ser agredido pelo público”, começou Garotinho.

“O Neymar xingou de tudo quanto foi palavrão o presidente da CBF. Seguraram ele na hora, aí o Neymar ameaçou: ‘Não vou a Montevidéu’ e contornaram também. O Neymar não jogou nada, quis tomar o apito para apitar o jogo, e agora quer escolher os lugares que a seleção quer jogar”, acrescentou o narrador.

A Seleção Brasileira tem sete pontos em três jogos nas Eliminatórias, aparecendo na segunda posição, só atrás da Argentina, que tem 9. O Uruguai, por sua vez, aparece em quarto, com quatro pontos. A Colômbia é quem está em terceiro, com sete. Vale lembrar que os seis primeiros se classificam para o Mundial. No momento, Chile e Venezuela também estão com quatro pontos.

