Adryelson, do Botafogo, recebe convocação para a Seleção Brasileira

A convocação do zagueiro ocorre após a lesão de Nino, que sofreu entorse no joelho esquerdo durante o treinamento do dia. A CBF informou, ainda, que manterá contato para saber como se dará a recuperação do jogador do Fluminense.

Aos 25 anos, Adryelson é um dos pilares do Botafogo, atual líder do Campeonato Brasileiro, e recebe sua primeira convocação para a Seleção principal.