Zé Ricardo, sobre afastamento de Gilberto: ‘Decisão conjunta’

Sem marcar um gol há 151 dias, o centroavante Gilberto não apareceu entre os relacionados do Cruzeiro para enfrentar o Cuiabá, no sábado (14), na Arena Pantanal, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o empate com o Dourado por 0 a 0, o técnico da Raposa, Zé Ricardo, confirmou, então, o afastamento do jogador e explicou a situação.

“Foi uma decisão conjunta entre diretoria e comissão técnica. Estamos tratando de forma interna. Tentamos inverter algumas situações e dar moral para quem está subindo. Precisamos, assim, de soluções para o ataque e estamos trabalhando incansavelmente para isso”, reconheceu Zé Ricardo.

Aliás, o último gol de Gilberto foi em maio, contra o América-MG, pelo primeiro turno do Brasileirão. Com a centroavante em seca, a Raposa tem o terceiro pior ataque do Brasileirão, com apenas 24 gols, e já acumula dois jogos consecutivos sem balançar redes adversárias.

Na classificação, o time mineiro soma 31 pontos, na 13ª posição, quatro de vantagem sobre o Vasco, última equipe no Z4. O Cruzeiro volta a campo nesta quinta-feira (19), contra o Flamengo, no Mineirão. Curiosamente, os celestes ainda não venceram no Gigante da Pampulha nesta temporada.

“Temos a convicção que podemos melhorar nosso rendimento e convicção do trabalho que está sendo feito. O clube está imbuído em construir um futuro mais sólido e são etapas. A dor do parto incomoda, mas certamente depois tem as coisas boas”, ilustrou o treinador.

