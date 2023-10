De olho no Atlético-MG, Palmeiras faz uma hora de coletivo

O Palmeiras realizou, no último sábado (14), mais uma sessão de treino em preparação à partida contra o Atlético-MG. O duelo, vale lembrara, será na quinta-feira (19), às 19h, no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão folga neste domingo (15) e retoma a programação na segunda-feira (16), às 10h.

Após ativação muscular na parte interna do centro de excelência, os jogadores foram a campo e realizaram uma hora de coletivo com dois times de 11 componentes. O trabalho, que contou com meninos do sub-16 do Palmeiras, foi intenso e a comissão técnica de Abel Ferreira exigiu transições rápidas, amplitude, entre outros conceitos.

No gramado ao lado, o meio-campista Atuesta, em estágio de transição física, fez movimentações em dimensões reduzidas com outros jovens do Sub-16. O atacante Dudu, na parte interna, deu sequência ao seu tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras.

O Palmeiras é o atual quarto colocado do Brasileirão com 44 pontos, a 11 do líder Botafogo. Assim, as chances de título são muito pequenas. O G6 tem ainda Red Bull Bragantino (46), Grêmio (44), Flamengo (44) e Fortaleza (42). Já o primeiro fora é o Fluminense, com 41.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.