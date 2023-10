Botafogo iguala gigantes europeus em convocação para Seleção

Líder isolado do Campeonato Brasileiro desde a terceira rodada, o Botafogo, agora, emplacou dois jogadores na Seleção Brasileira. O goleiro Perri foi o primeiro a ser chamado para os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias. Em seguida, com a lesão de Nino, do Fluminense, o técnico Fernando Diniz convocou o zagueiro Adryelson. O Glorioso, assim, iguala gigantes europeus nestas duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Com a dupla, o Botafogo tem o mesmo número de representantes de Real Madrid (Rodrygo e Vini Jr.), Arsenal (Magalhães e Gabriel Jesus) e Tottenham (Royal e Richarlison). No Brasil, só o Fluminense “empatou” com o Alvinegro, com as convocações de Nino e André. Flamengo (Gerson) e Palmeiras (Veiga) emplacaram apenas um nome.

Aliás, o Botafogo não colocava dois jogadores, de uma vez, na Seleção, há dez anos. Curiosamente, com nomes da mesma posição da dupla alvinegra. Na última ocasião, em 2013, o técnico Luiz Felipe Scolari limitou a lista a quem atuava no Brasil. Assim, anunciou o goleiro Jefferson e o zagueiro Doria para um amistoso contra a Bolívia, em Santa Cruz de La Sierra.

A partida era uma homenagem a Kevin Espada, torcedor boliviano de 14 anos morto ao ser atingindo por um sinalizador naval durante a partida entre San José e Corinthians, pela Libertadores daquele ano.

Com o Neuer do Terceiro Mundo (Perri) e o Ministro da Defesa (Adryelson) no grupo capitaneado por Fernando Diniz, o Brasil enfrenta o Uruguai, nesta terça-feira (17), no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias. A Seleção, após empate com a Venezuela, ficou na segunda colocação, com sete pontos, dois atrás da líder Argentina.

