Inspiração? Elenco do Santos conhece o Memorial das Conquistas

O elenco do Santos teve um sábado (14) diferente, afinal, os atletas foram ao Memorial das Conquistas conhecer a história do clube. O museu fica na Vila Belmiro, onde houve treino pouco depois. Esta segunda atividade, vale lembrar, teve foco na partida contra o Red Bull Bragantino, também no estádio, na quinta-feira (19), às 20h, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Vale lembrar que o clube briga contra o rebaixamento no Brasileirão, afinal, encontra-se em 15º, com 30 pontos, apenas três acima do Vasco da Gama, o primeiro do Z4. Será que a visita vai inspirar os jogadores na luta contra a degola? O Peixe, aliás, venceu os últimos três jogos na competição, contra Bahia, Vasco e Palmeiras.

Os atletas fizeram um tour guiado, conhecendo diversos momentos da trajetória, desde a fundação do Clube, aos principais momentos e ídolos, como Pelé e Neymar, além das muitas conquistas, como o bicampeonato mundial, o tri da Libertadores, os oito títulos brasileiros. Destaque para a década de 60, quando o Santos ficou conhecido internacionalmente.

“Maravilhoso. Eu tive a oportunidade de vir aqui a primeira vez em 2003, 20 anos atrás, passando férias com a família. O Memorial ainda não existia dessa maneira que é hoje, mas realmente a história do Santos é muito bonita, vindo aqui a gente se sente inspirado. É legal ver o cuidado que o Clube tem com a sua história, o carinho que tem com os ídolos e conquistas, os jogos, as camisas, troféus, as bolas”, disse o lateral-esquerdo Dodô.

O curador do Memorial Rogério Zilli e o historiador Gabriel Pierin apresentaram cada detalhe do museu criado pelo Santos em 2003 e que no próximo dia 17 completa 20 anos. Com um acervo de 465 peças, inclusive todos os troféus, o espaço que tem como missão preservar e compartilhar a história santista e já foi visitado por mais de um milhão e 200 mil pessoas. É hoje um dos principais pontos turísticos da cidade.

A iniciativa da visita foi do Departamento de Marketing do clube, responsável pelo Memorial, em parceria com o Futebol, criando esse vínculo ainda maior dos atletas e já antecipando a comemoração de duas décadas do Memorial.

“Acho que é um tour muito bacana para quem é torcedor e para quem é amante do futebol em geral. Aqui está a história do Santos, a história do futebol brasileiro e mundial. O Santos teve alguns dos melhores jogadores do Mundo e o melhor time do Século XX”, acrescentou Dodô.

A iniciativa da visita foi do Departamento de Marketing do Clube, responsável pelo Memorial, em parceria com o Futebol, criando esse vínculo ainda maior dos atletas com o Clube e já antecipando a comemoração de duas décadas do Memorial.

“Sensacional! Já sabia da história, mas nunca tinha vindo aqui. Na minha primeira passagem foi muito curta e não deu para visitar aqui. Hoje viemos conhecer a história do Clube, do Pelé, do Neymar. Então é muito gratificante fazer parte disso tudo. O Santos é o maior clube do Mundo. Valeu muito a pena. Dá até vontade de ganhar títulos para estar nesse Memorial”, opinou o volante Jean Lucas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.