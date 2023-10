Deu a louca nos artilheiros: média de gols dispara no returno do Brasileirão

O Campeonato Brasileiro teve um salto relevante na média de gols recentemente. Tudo se deve, aliás, a alguns jogos “malucos”, que ajudaram a elevar bastante os números. Quem esperava, por exemplo, um Goiás 4 x 6 Bahia? Ou imaginava que o Vasco fosse marcar nove gols em apenas duas partidas? No total, foram 114 gols nas últimas quatro rodadas, média de quase três gols por duelo.

Para efeito de comparação, o primeiro turno da competição terminou com 2.24 bolas na rede por jogo, alcançando 458 gols em 19 rodadas inteiras. Desde o início da metade final do Brasileirão, a média subiu. No entanto, ainda estava longe do que os artilheiros fizeram de 14 de setembro para cá. A pergunta, então, é a seguinte: será possível manter esse nível?

“Acredito que ainda vai oscilar, mas é natural que as equipes, principalmente da parte de baixo da tabela, se arrisquem mais. Historicamente, essa média sobe na reta final. Acaba se tornando muito mais interessante para o público. Afinal, por mais que seja bem jogado, ninguém gosta de 0 a 0, certo?”, avalia o comentarista Mauro Beting.

Jogos recentes com chuva de gols:

Coritiba 2 x 4 Bahia – 15 de setembro

Vasco 4 x 2 Fluminense – 15 de setembro

Vasco 5 x 1 Coritiba – 22 de setembro

Santos 4 x 1 Vasco – 02 de outubro

Goiás 4 x 6 Bahia – 08 de outubro

Interacional 3 x 2 Grêmio – 09 de outubro

Fortaleza 3 x 2 América-MG – 09 de outubro

De fato, há base estatística em um aumento de gols no segundo turno. Dos últimos dez anos, em nove deles a média superou a do primeiro. Na 26ª rodada, que acabou neste sábado, nem mesmo o morno 0 a 0 entre Cuiabá e Cruzeiro foi capaz de mudar a pauta do Jogada10. Afinal, até o Gre-Nal teve cinco gols. De maneira geral, o clássico gaúcho costuma ser apertado, com no máximo dois gols.

Quem é o artilheiro do returno?

Os maiores responsáveis pela artilharia pesada são Pablo Vegetti, do Vasco, e Marcos Leonardo, do Santos. O argentino, contratado pelo Vasco em agosto, marcou cinco vezes no returno, sendo quatro nestas últimas quatro partidas. Só passou em branco mesmo no 0 a 0 com o São Paulo, em São Januário. Enquanto o garoto-prodígio do Peixe também baçanou as redes quatro vezes, sendo duas sobre o prório Cruz-Maltino, adversário direto na luta contra o rebaixamento. Ele, aliás, se aproxima de Tiquinho (15 gols) na lista de goleadores, com seus 11.

Mas outros dois atacantes não ficam atrás. Afinal, Everaldo, do Bahia, marcou três dos seis gols sobre o Goiás. E o argentino Juan Lucero, do Fortaleza, fez outros três gols em três partidas diferentes.

Número de gols nas últimas rodadas:

#26 – 32 gols

#25 – 25 gols

#24 – 25 gols

#23 – 32 gols

Total de 114 gols em 40 jogos = média de 2.85

