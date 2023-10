Mano esboça Corinthians que pega o Fluminense

Apesar da partida contra o Fluminense ser apenas na próxima quinta-feira (19), às 21h30, o treinador Mano Menezes já tem um esboço do Corinthians que deve ir a campo. Afinal, no último sábado (14), ele promoveu treinos em dois turnos, com a presença do meia Renato Augusto.

O meia segue um cronograma após deixar a partida contra o Flamengo, no último dia 07, com um incômodo na panturrilha (não revelada qual). Desde então, foi a primeira vez que ele treinou com bola e com o elenco. Mas, caso tenha condições de jogo, deve ser reserva.

Assim, a provável formação do Corinthians para encarar o Fluminense tem Cássio; Rafael Ramos, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Maycon, Fausto Vera e Matheus Araújo; Gustavo Mosquito, Yuri Alberto e Romero. O Timão folga neste domingo (15), e volta aos treinos nesta segunda (16).

O Corinthians precisa da vitória para se afastar da zona do rebaixamento, afinal, o Timão encontra-se em 14º, com 31 pontos. Vale lembrar que o primeiro do Z4 é o Vasco, com 27 pontos. Já o Fluminense, além de finalista da Libertadores, briga por uma vaga no G6 do Brasileirão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.