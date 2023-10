Barcelona toma decisão sobre futuro de João Félix

O Barcelona está muito satisfeito com o desempenho do atacante João Félix. Afinal, nesta semana, o clube decidiu multiplicar o salário do português por dez. Agora, nos bastidores, os dirigentes tomaram uma definição importante: querem, de fato, contratá-lo em definitivo. A fera de apenas 23 anos pertence ao Atlético de Madrid, que o cedeu ao Barça por empréstimo até o fim desta temporada, sem nenhuma cláusula de compra. A informação é do jornal catalão “Sport”.

“Temos uma temporada toda para preparar uma proposta que está na mesa e nos permita ficar com o jogador. Estamos contentes com seu rendimento. Todos o admiram no Barcelona”, revelou, ao diário, neste fim de semana, uma fonte do clube.

Félix, em 2023-24, tem oito partidas nas quais soma três gols e três assistências. Desempenho, portanto, de protagonista da equipe e números que o credenciam como uma das vedetes do escrete catalão. Revelado pelo Benfica, o atacante tem 31 aparições na seleção portuguesa e cinco gols.

Na última temporada (2022/23), João Félix fez 20 partidas pelo Atlético de Madrid: anotou cinco gols e três assistências. Posteriormente, atuou, por empréstimo, no Chelsea. Na Inglaterra, disputou 20 jogos, com somente quatro gols.

