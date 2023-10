CBF decide mudar rodada de abertura do Brasileirão

A CBF decidiu mudar a rodada de abertura do Campeonato Brasileiro a partir de 2024. A entidade máxima do futebol nacional quer que a competição comece em um domingo, com o campeão do ano anterior encarando uma equipe de grande torcida.

Os outros nove jogos da rodada seriam em outros dias, justamente para que toda a atenção esteja na partida de abertura do Brasileirão. Assim, o objetivo é fazer uma grande festa, como acontece em outros lugares no mundo e/ou em outros esportes. As informações foram publicadas inicialmente pelo jornal “O Globo”. A CBF, porém, não confirma oficialmente o desejo de mudança.

Enquanto isso, o Brasileirão de 2023 caminha para o fim, com um muito provável título do Botafogo, afinal, o Alvinegro lidera com nove pontos de vantagem sobre o Red Bull Bragantino (55 a 46). O Glorioso volta a campo agora contra o América-MG, na próxima quarta-feira (18), às 20h, em Belo Horizonte. O duelo é pela 27ª rodada do Brasileirão.

O Palmeiras é o atual campeão brasileiro. Assim, o Verdão chegou ao terceiro título na era dos pontos corridos, se igualando a Flamengo, São Paulo e Cruzeiro. O Corinthians é o maior vencedor no atual formato do Brasileirão, com quatro taças. Depois, aparecem Fluminense com dois títulos, Santos e Atlético-MG com um.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.