Cruzeiro vence o Grêmio e é campeão da Copa do Brasil Sub-20

Com dois gols do atacante Fernando, o Cruzeiro derrotou o Grêmio por 2 a 0 e sagrou-se campeão da Copa do Brasil Sub-20. O jogo foi neste domingo (15), no Mineirão. A Raposa foi campeã pela primeira vez. O título foi merecido, afinal, a equipe mineira terminou invicta (6 vitórias e 2 empates).

Além disso, o Cruzeiro foi melhor do que o Grêmio ao longo de todo o jogo. No primeiro tempo, a Raposa colocou uma bola na trave, com Robert. Assim, os tentos saíram na etapa complementar. Aos 35, os gaúchos descontaram com José Guilherme, mas o VAR interveio, e o gol foi anulado.

Isso foi mais do que suficiente para os pouco mais de 14 mil cruzeirenses presentes já soltarem o grito de campeão. O público (14.153), aliás, agora é o novo recorde para competições de base em Belo Horizonte. O atacante Fernando, por sua vez, chegou aos 26 gols na temporada.

Ao longo da campanha, o Cruzeiro eliminou Ceilândia, América-MG, Sampaio Corrêa e Fluminense. Já o Grêmio tinha despachado o rival Internacional, Athletico-PR, Remo e Bahia. Na primeira fase, os duelos foram em jogos únicos. Depois, das oitavas até as semifinais, sempre em ida e volta. A final foi em jogo único, no Mineirão, pelo fato da Raposa ter feito uma campanha melhor ao longo da competição.

Dessa forma, a competição teve apenas 32 times, que se classificaram via estadual da temporada anterior. Curiosamente, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, que foram campeão e vice do Brasileirão Sub-20, respectivamente, não disputaram a Copa do Brasil.

Histórico

A competição existe desde 2012 e tem o São Paulo como maior campeão, com três títulos (2015, 2016 e 2018). Depois, aparece o Palmeiras, com duas taças levantadas, em 2019 e 2022. A lista, além do Cruzeiro, conta ainda com Vitória (2012), Santos (2013), Internacional (2014), Atlético-MG (2017), Vasco (2020) e Coritiba (2021).

Até então, o melhor resultado do Cruzeiro tinha sido em 2019, quando foi vice. Já o Grêmio, depois do segundo lugar deste ano, tem como melhor desempenho a queda na semifinal em 2012.

