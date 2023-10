Nino fará tratamento de olho na final da Libertadores

O zagueiro Nino passará por um tratamento intensivo para poder encarar o Boca Juniors na final da Libertadores, no próximo dia 04 de novembro. Assim, ele tem chances de entrar em campo. Neste domingo (15), ele passou por exames complementares no Uruguai, onde está com a Seleção Brasileira, que apontaram um entorse leve no joelho esquerdo.

Nino não precisará passar por cirurgia, de acordo com o site “GE”. Ele se machucou durante um treino da Seleção Brasileira em Montevidéu e foi cortado. O zagueiro Adryelson, do Botafogo, vale lembrar, foi convocado para o seu lugar.

Antes de enfrentar o Boca Juniors na busca pelo primeiro título da Libertadores na história do clube, o Fluminense terá quatro jogos pelo Brasileirão: Corinthians (C), Red Bull Bagantino (F), Goiás (C) e Atlético-MG (F), nos dias 19, 22, 25 e 28 de outubro. Nino, é claro, deve ser baixa em todos. Na competição nacional, o Flu encontra-se em sétimo, com 41 pontos.

A Seleção Brasileira, por sua vez, tem sete pontos em três jogos nas Eliminatórias, aparecendo na segunda posição, só atrás da Argentina, que tem 9. O Uruguai, por sua vez, aparece em quarto, com quatro pontos. A Colômbia é quem está em terceiro, com sete. Vale lembrar que os seis primeiros se classificam para o Mundial. No momento, Chile e Venezuela também estão com quatro pontos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.