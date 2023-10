Fernando Lázaro ganha espaço com Mano Menezes

O retorno de Mano Menezes ao Corinthians faz com que um velho conhecido volte à cena: Fernando Lázaro. Ex-treinador do Timão, hoje ele é auxiliar técnico permanente do clube (ou seja, independente do treinador), com participação importante. Afinal, ele tem ajudado o time na formação defensiva.

Fernando, vale lembrar, comandou o Corinthians entre novembro do ano passado e abril deste ano. Foram 17 jogos, com oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Desde a sua saída, o Timão foi comandado por Cuca e Luxemburgo e agora está com Mano Menezes. Lázaro, porém, tinha perdido espaço com os dois últimos treinadores.

O profissional está com 42 anos e, vale lembrar, é filho de Zé Maria, um dos maiores ídolos do Corinthians. Ele começou no Timão em 1999, com apenas 17 anos, mas para trabalhar na informática do clube. Saiu em 2016, para trabalhar com Tite na Seleção Brasileira e retornou em 2021 também após passagem pelo Lyon. No início do ano passado, Fernando Lázaro também já tinha comandado o clube paulista, mas interinamente.

Sob o comando de Mano Menezes e com o auxílio de Fernando Lázaro, o Corinthians agora visita o Fluminense, na quinta-feira (19), às 21h30, pela 27ª rodada do Brasileirão. O Timão precisa da vitória para se afastar da zona do rebaixamento, afinal, encontra-se em 14º, com 31 pontos. Vale lembrar que o primeiro do Z4 é o Vasco, com 27 pontos.

