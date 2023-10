De muletas, Vidal prestigia despedida de Matías Fernández no Chile

Neste fim de semana, Matias Fernández teve um cerimonial encerramento de sua carreira como profissional através de partida festiva realizada no Monumental David Arellano. E, entre as figuras importantes que marcaram presença no evento, esteve o meio-campista Arturo Vidal.

Por conta de problema meniscal no joelho direito, o atleta que milita no Athletico-PR não prestigiou a festa com cerca de 50 mil torcedores nas arquibancadas como atleta, mas sim deixando palavras carinhosas para o, agora, ex-jogador. Após passar por cirurgia, o Rei Arturo deve ter condições de voltar os gramados somente na próxima temporada.

“Ele é um dos melhores. Já joguei em times com os melhores da história do futebol mundial, mas Matías foi extraordinário. Eu não poderia estar ausente em um dia tão importante. O eterno 14 dos blancos, sua última partida. Desfrutei muito nestes anos todos, fomos muito amigos, quase irmãos, então, eu não poderia faltar”, afirmou Vidal antes da bola rolar em Santiago.

Curiosamente, Arturo Vidal somente falou com os jornalistas presentes no estádio que é a casa do Colo-Colo por conta do evento festivo. Recentemente, ele voltou a manifestar seu ’embate’ com os profissionais da imprensa local ao não dar qualquer declaração na saída do estádio em meio a vitória por 2 a 0 da seleção chilena, frente ao Peru, pelas Eliminatórias.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.