Morre Nelson Perez, fotógrafo do voleio de Fred no Fla-Flu

Morreu, neste domingo (15), aos 55 anos, Nelson Perez, fotógrafo que trabalhou por muitos anos no Fluminense, onde alcançou, inclusive, grande reconhecimento profissional. Ele, aliás, fez o registro do icônico voleio de Fred no Fla-Flu de 2012, no Estádio Nilton Santos. Na ocasião, o então centroavante garantiu o trinfo por 1 a 0, na campanha do último título brasileiro do Tricolor.

Em suas redes sociais, o Fluminense lamentou a morte de seu ex-funcionário e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

O Fluminense FC lamenta profundamente o falecimento do fotógrafo Nelson Perez, que trabalhou por anos no clube e foi autor de uma das imagens mais icônicas do clássico Fla-Flu, o gol de voleio do ídolo Fred. Nossa solidariedade aos amigos e familiares. pic.twitter.com/nuDM0h9UzA — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 15, 2023

Segundo nota da Associação Brasileira dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos, Perez sofria de um câncer na coluna. A doença limitava os seus movimentos. Recentemente, em julho, o próprio fotógrafo fez um apelo para custear o tratamento, através de uma postagem no Facebook. A meta da vaquinha era de R$ 170 mil. Não houve tempo, porém, para concretizá-la.

O fotógrafo começou a carreira em 1989, no jornal “O Povo”. Em seguida, teve passagens por “O Dia”, “Valor Econômico”, “Jornal do Brasil” e “Lance!”, antes de chegar ao Fluminense.

