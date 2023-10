Elenco do São Paulo ganha o domingo para descansar

Campeão da Copa do Brasil e, portanto, garantido na Copa Libertadores de 2024, o São Paulo ganhou folga neste domingo (15). O técnico Dorival Júnior entendeu que o elenco do Tricolor do Morumbi precisava de mais um dia de descanso. Assim, desde o início da Data-Fifa, esta é a quarta folga após o empate com o Vasco, em São Januário, no dia 7/10, pela rodada 26 desta edição do Campeonato Brasileiro.

No entanto, enquanto seus jogadores repousam, Dorival Júnior pensa em como armar a equipe para o confronto contra o Goiás. O duelo está marcado para a quarta-feira (18), às 21h30 (horário de Brasília), na Serrinha, pela 27ª rodada desta edição do Brasileirão.

Sem moleza e de volta ao batente, o grupo tricolor se reapresenta nesta segunda-feira (16), no CT da Barra Funda, para mais dois dias de atividades, visando o encontro com o Esmeraldino. Em seguida, segue para Goiânia, local da partida.

O São Paulo não tem grandes aspirações no Brasileiro, porém, na condição de campeão da Copa do Brasil, não pode fazer feio nesta reta final de competição e tem de evitar surpresas desagradáveis, como a luta contra o rebaixamento. A equipe do técnico Dorival Júnior ocupa a décima colocação, com 35 pontos. Clique aqui e veja o risco de queda do Soberano.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.