Juventude x Sport: arbitragem, escalações e onde assistir

Em partida que encerra a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Juventude e Sport medem, então, forças nesta segunda-feira (16), às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). A partida, aliás, é um duelo de seis pontos na briga pelo acesso e também pelo título da Segundona.

O Juventude começou a rodada em terceiro lugar, com 54 pontos, enquanto o Sport encontrava-se em segundo, com 55. Curiosamente, a rodada da Série B reserva dois duelos entre os quatro primeiros. Assim, neste domingo (15), o líder Vitória, com 58, recebe o Guarani, quarto, com 54. A quinta posição, no início do fim de semana, é do Atlético-GO, com 53.

Onde ver

O duelo terá transmissão do Sportv e do Premiere.

JUVENTUDE X SPORT

32ª rodada do Brasileirão Série B

Data e horário: 16/10/2023; 20h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Thiago Couto, Reginaldo, Danilo Boza, Zé Marcos, Alan Ruschel, Vini Paulista, Emerson Santos, Jadson, Nenê, David e Gabriel Taliari. Técnico:

SPORT: Dênis; Eduardo, Sabino, Alisson Cassiano e Felipinho; Fabinho, Ronaldo Henrique e Jorginho; Labandeira (Fabrício Daniel), Vagner Love e Peglow e Alan Ruiz. Técnico:

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Lucas Costa Modesto (DF)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas (MG)

