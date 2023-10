Bilionário inglês pode arrematar 25% do Manchester United

O bilionário Sir Jim Ratcliffe pode adquirir 25% do Manchester United. Segundo a imprensa inglesa, o caminho ficou aberto ao empresário da área petrolífera depois que o xeque Jassim bin Hamad Al-Thani, do Qatar, desistiu da oferta para comprar o clube em sua totalidade.

Al-Thani ofereceu aos irmãos Glazers, atuis donos do clube, 5 bilhões de libras (R$ 30,8 bilhões). Os norte-americanos, no entanto, declinaram.

Segundo o “The Guardian”, o Manchester United está avaliado em cerca de 2,63 bilhões de libras (R$ 16,2 bilhões). A proposta do xeque, portanto, contempla quase o dobro do valor de mercado. Porém, estas cifras não são suficientes para os Glazers abrirem mão de 100% do clube.

Sem interessados para bancar os valores astronômicos dos Glazers e diante de tamanho impasse, a possibilidade de venda de 100% do Manchester United perdeu expressividade nos últimos dias. Este contexto, somado a numerosas manifestações contra os atuais proprietários dos Diabos Vermelhos, deixa o nome de Jim Ratcliffe cada vez mais forte nos bastidores, em Old Trafford.

Ao contrário do xeque, Ratcliffe, além de dono do Nice (FRA), é torcedor do Manchester United e está disposto a comprar a fatia de 1/4 dos Diabos Vermelhos. Assim, o magnata britânico ficaria com a parte operacional do futebol.

O jornal “Daily Mail” adianta que os Glazers estão propensos a aceitar a oferta de Ratcliffe: 1,4 bilhão de libras (R$ 8,62 bilhões).

