Ex-mulher faz denúncia contra candidato à presidência do Vasco

Candidato à presidência do Vasco, o advogado Leven Siano é acusado pela ex-exposa de violência doméstica. Gabriella Andrade, que foi casada com o presidenciável cruzmaltino, obteve uma medida protetiva após denunciá-lo, no fim do ano passado. A informação foi dada primeiramente pelos jornalistas Lucas Pedrosa e Venê Casagrande, do SBT.

De acordo com documentos do Ministério Público, Gabriella denunciou Leven após uma agressão cometida por ele, na sequência de uma discussão. Ela afirma que o desentendimento aconteceu após a descoberta, por parte dela, de um possível caso de infidelidade dele, através de mensagens de celular. Posteriormente, ele a teria estrangulado e a jogado no chão várias vezes. confirme disse em depoimento.

Mas o Ministério Público arquivou o caso, já que tanto Leven quanto Gabriella anexaram provas de agressões de parte a parte. Assim, o caso não se enquadra na Lei Maria da Penha, mas a ex-mulher do advogado conseguiu uma medida protetiva contra ele. Leven entrou com um recurso, mas este acabou negado e o afastamento, mantido.

Leven vê polêmica com implicação política

Após a repercussão da informação, Leven Siano se manifestou oficialmente. O candidato à presidência do Vasco pela chama ‘Somamos’ emitiu uma nota oficial em que, além de negar as acusações da ex-mulher, destacou o arquivamento do caso. Ademais, chamou de ‘inverídicas e plantadas” as acusações de Gabriella contra ele.

De acordo com Leven, o vazamento das informações após quase um ano das denúncias tem o objetivo de miná-lo politicamente. O candidato ainda lembrou que o caso não foi adiante na esfera criminal e considera que existe um movimento para atingir sua imagem, a cerca de um mês das eleições, marcadas para novembro:

“Quase um ano depois da apuração criminal ter concluído que eu era absolutamente inocente, pessoas desesperadas em me ver vencendo as eleições vêm a público trazendo inverdades para, de alguma forma, atingir minha imagem e influenciar nas eleições. Onde se competia discutir este assunto, ele foi arquivado e transitado em julgado, sem sequer ter sido formulada uma acusação. Seguimos nossa campanha de forma limpa, honesta e propositiva. Vai dar Vasco, contra todos que isto não querem e fazem de tudo para impedir”.

