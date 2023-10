Na Copa do Mundo de 2002, Rivaldo pensou em abandonar Seleção

É comum mencionar o ex-jogador Rivaldo como uma das figuras mais destacadas na campanha que culminou com o pentacampeonato da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2002. Entretanto, até recentemente, poucos sabiam que existiu a clara chance do mesmo sequer integrar a delegação do técnico Luiz Felipe Scolari na Coreia do Sul e no Japão.

Segundo disse o próprio ex-atleta em entrevista dada para o ‘Palmeiras Cast’, a incerteza sobre sua utilização no Mundial aliada a frustração de ‘bater na trave’ quatro anos antes (derrota na final para a França) criavam uma sensação quase que de angústia em Rivaldo. Algo naturalmente incrementado pelo fato de reconhecer que não chegou 100% fisicamente para a disputa, já que se recuperava de problemas sérios tanto no joelho direito como em um dos tornozelos. Na época, ele vivia sua última temporada com a camisa do Barcelona, clube onde chegou a ser eleito o melhor jogador do mundo em 1999.

Tamanha era a sua certeza sobre o tema que, depois da convocação e com os representantes do selecionado já na Ásia, ele chegou a ligar para seu empresário (Carlito Arini) e dar um aviso claro: se tivesse a certeza de que não seria utilizado por Felipão, ele preferiria retornar ao Brasil:

“Eu dizia (para Carlito): ‘Acho que o Felipão não vai me colocar. Se ele não me colocar, eu vou embora.’ Sou grato ao Felipão por tudo que ele fez, ter me levado para a Copa do Mundo, machucado e tal. Mas estava recuperando, tinha feito o jogo da Malásia, estava na semana do jogo e ele não dizia o time que ia jogar. Dizia alguns e eu… colocava Denilson, um, outro, me tirava. Jogador gosta de estar confirmado logo para concentrar. Foi pelo momento. Talvez não teria feito, não sei. Mas perder a Copa como perdeu, ter a oportunidade de jogar, vir com tudo, se recuperar. Eu digo: não, pelo amor de Deus, não me deixe fora não.”

Com a camisa da Amarelinha, Rivaldo participou de 75 partidas com 35 gols marcados, cinco assistências e conqusitou três títulos. Além da Copa de 2002, ele faturou a extinta Copa das Confederações (1997) bem como a Copa América, em 1999.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.