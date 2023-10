Zagueiro faz gol do campo de defesa pela Terceirona do Paranaense, assista

Um gol pra lá de inusitado atraiu os holofotes na partida entre Batel e Prudentópolis, pela quinta rodada da Terceira Divisão do Paraná. O zagueiro João Marcos surpreendeu a todos os presentes ao anotar um gol do campo de defesa e que assegurou o triunfo do Prude por 2 a 1, fora de casa.

O lance ocorreu aos 42 minutos de jogo, quando João Marcos recebeu passe na linha lateral, ainda próximo à área defensiva, ajeitou e arriscou um lançamento para o campo de ataque. A bola superou a linha em que estavam os zagueiros e quicou na entrada da área. O goleiro estava adiantado além da marca do pênalti, chegou a resvalar na bola, mas foi encoberto. A falha que custou caro aos anfitriões.

O resultado deste jogo, ocorrido na última quarta-feira, permitiu ao Prudentópolis assumir a liderança do Grupo A, com oito pontos. Por outro lado, o Batel aparece na segunda posição, com sete pontos. Ambos têm boas chances de classificação para a semifinal do Estadual.