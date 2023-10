Espanha vence a Noruega e está classificada para a Eurocopa

A Espanha garantiu sua classificação matemática para a Eurocopa de 2024 ao vencer a Noruega, neste domingo (15), por 1 a 0. O resultado, conquistado em Oslo, confirmou um dos dois primeiros lugares do Grupo A das Eliminatórias para a Fúria, que chegou aos 15 pontos. Assim, a Escócia, com a mesma pontuação, também se classificou: a Noruega, com 10, só joga mais uma vez e não pode alcançá-las.

Com um primeiro tempo correto, a Espanha foi superior à Noruega e criou as melhores oportunidades de gol. Aos 21, Morata teve um gol anulado. Posteriormente, Carvajal, em chute de longe, fez a bola passar perto da trave. De novo, Morata teve mais duas chances, mas as desperdiçou: uma parou no goleiro Nyland e a outra foi para fora.

A Noruega encontrava muitas dificuldades e Haaland, sua principal estrela, estava muito marcado. De fato, a Fúria seguiu melhor e conseguiu abrir o placar após o intervalo, quando Gavi aproveitou sobra de bola na área e chutou no canto para fazer 1 a 0. A partir de então, os noruegueses melhoraram e tiveram mais espaço para jogar e finalizar. A melhor chance foi de Haaland, aos 38, mas Unai Simón fez boa defesa.

Portanto, a Espanha, campeã em 1964, 2008 e 2012, se garante em sua 12ª Eurocopa. A equipe não fica fora desde 1992, altura em que ainda eram oito equipes que disputavam o torneio. Por outro lado, a Escócia vai para sua quarta disputa, a segunda seguida. À Noruega, resta disputar um play-off que leva em conta a participação das seleções não classificadas na Liga das Nações.

