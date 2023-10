Adryelson se apresenta à Seleção em Montevidéu e valoriza momento

O zagueiro Adryelson, do Botafogo, desembarcou neste domingo (15) em Montevidéu, onde o Brasil encara o Uruguai, na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Centenário, pela quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Em sua primeira convocação para a Seleção principal, o jogador se apresentou à delegação brasileira no estádio do Peñarol, o Campeão do Século. O local, aliás, é a sede dos treinos da equipe Canarinho.

“Momento incrível. Agradeço a Deus pela oportunidade, e a comissão e todo estafe pela confiança. Chego para entregar o máximo e ajudar no que for possível meus companheiros e o técnico”, afirmou o defensor de 25 anos.

A convocação do zagueiro ocorre após a lesão de Nino, que sofreu entorse no joelho esquerdo durante o treinamento deste sábado. Embora não seja considerada grave, a lesão do atleta do Fluminense o impede de jogar diante da Celeste.

Cria da base do Sport, Adryelson é maranhense de Barão de Grajaú e estava no Al-Wasl, de Dubai, antes de acertar sua transferência para o Glorioso.