Atlético-GO suporta pressão da Ponte Preta e vence mais uma na Série B

Em situações opostas na temporada, Ponte Preta e Atlético-GO se enfrentaram na tarde deste domingo (15), no Estádio Moisés Lucarelli, pela 32ª rodada da Série B. Com requintes de crueldade, os visitantes foram mais eficientes e venceram por 2 a 0 em Campinas.

Com o resultado, o Dragão assume provisoriamente a vice-liderança do campeonato, agora com 56 pontos. Contudo, Juventude e Sport se enfrentam nesta segunda-feira, no fechamento da jornada e, independentemente do placar, um deles vai superar o time goiano na classificação. A Macaca, por outro lado, aparece em 16º, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

Veja a classificação da Série B

LEIA MAIS: Sábado da Série B do Brasileiro é marcado pela falta de gols

O Atlético entra em campo na próxima quinta-feira (19), diante do ABC, às 19h, no Antônio Accioly. A Ponte só joga na segunda (23), contra o Ituano, às 20h, no Moisés Lucarelli.

O jogo

O Atlético começou com mais volume de jogo e acabou sendo premiado logo nos primeiros minutos. Afinal, Luiz Fernando cruzou na medida para Alix Vinicius marcar. A Ponte tentou reagir depois do gol sofrido e quase empatou com Luiz Fernando, que deu um lindo drible em Maílton e finalizou para fora. Em seguida, Jeh recebeu um belo passe de Léo Naldi e chutou forte, mas Ronaldo fez uma grande defesa.

A Ponte continuou pressionando no segundo tempo e quase marcou nos minutos iniciais. Afinal, Maílton recebeu um belo passe de Felipe Amaral e finalizou forte, mas Ronaldo fez outra grande defesa. Em seguida, Paulo Baya arriscou de fora da área e a bola passou bem perto do gol. O Atlético parecia perdido em campo, mas mostrou sua força no fim do jogo. Nos acréscimos, Matheus Peixoto recebeu livre e bateu de chapa no canto, sem chances para Caíque França

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.