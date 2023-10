Diniz esboça Seleção sem Arana e Richarlison de olho no Uruguai

A Seleção Brasileira deve ter novidades na partida diante do Uruguai, na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Centenário, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No treino deste domingo, no estádio do Peñarol, o técnico Fernando Diniz esboçou o time com três mudanças. A informação é do portal “ge”.