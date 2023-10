Diego Ribas nega acomodação no Flamengo: ‘Uma grande mentira’

Apesar da falta de títulos do Flamengo nesta temporada, Diego Ribas não acredita em acomodação no elenco rubro-negro. O ex-jogador participou das últimas conquistas do clube e fez uma análise do atual momento.

“Eu creio que motivação e querer vencer por parte dos jogadores nunca faltou e nunca vai faltar. Essa história que algumas pessoas dizem, de que já ganharam muito e não há motivação, na minha opinião é grande mentira. O ambiente do Flamengo é um ambiente de muita cobrança por resultado, é uma pressão constante. O jogador que decide continuar ali tem total consciência disso, de que precisa do resultado”, disse Diego ao “ge”.

“A maior proteção que o Tite pode dar para o elenco do Flamengo é ter convicção do trabalho que está sendo feito internamente. O Flamengo é um clube que confunde, são muitas informações e muitas pessoas falando do Flamengo, dando opinião, cada uma com seu interesse. A única forma de proteger e blindar o grupo é ter convicção de que o trabalho interno está sendo bem feito, mesmo diante de pressão e de crise em muitos momentos, a convicção e a valorização do que tem sido feito internamente é a maior proteção que se pode dar ao elenco”, completou.

Chegada de Tite ao Flamengo

O ex-jogador acredita, portanto, que Tite pode ser fundamental ao clube neste momento. Ele trabalhou ao lado do técnico na Seleção Brasileira e aposta na capacidade do treinador em mudar o ambiente após resultados ruins. Afinal, o Rubro-Negro tem 11 pontos de desvantagem em relação ao Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro.

Diego chegou ao Flamengo em 2015 e defendeu o clube por oito anos. Assim, se transformou em um dos grandes ídolos da história do clube. Afinal, foram 11 títulos neste período, incluindo duas Libertadores e dois Brasileiros.

Tite, aliás, chegou ao Flamengo na última segunda-feira (10) e já comandou os primeiros treinos no Ninho do Urubu. A estreia do treinador está marcada para a próxima quinta-feira (19), diante do Cruzeiro, às 19h, no Mineirão, pelo Brasileirão.

