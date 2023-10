Amazonas e Brusque empatam no jogo de ida da final da Série C

Amazonas e Brusque fizeram, neste domingo (15/10), na Arena da Amazônia, em Manaus, o jogo de ida da final da Série C do Brasileirão. O time da casa teve boas chances no primeiro tempo, mas os catarinenses foram mais equilibrados na etapa final, embora os amazonenses tenham perdido um gol incrível na reta final. No fim, tudo igual, 0 a 0.

O jogo da volta será no próximo domingo (22/10), em Brusque. Novo empate, pênaltis. Quem vencer, será o campeão da Terceirona. Mas é bom lembrar: além de Amazonas e Brusque, também subiram para a Série B os times que terminaram em segundo lugar na 2ª fase da Série C: Paysandu e Operário-PR.

Amazonas mais perigoso no 1º tempo

O jogo foi bem movimentado no primeiro tempo. O Amazonas teve maior volume, apostou em chuveirinhos e buscou sempre o atacante Sassá (ex-Botafogo e Cruzeiro). Porém, o veterano, bem marcado, não estava feliz nas finalizações. Ítalo e Igor Bolt também perderam boas oportunidades, chutando para defesas do goleiro Matheus Nogueira. Contudo, o Brusque também assustava. Teve, inclusive, a melhor chance desta etapa, num chute de Madison, mas que foi na trave.

Brusque cresce; Amazonas perde gol feito

O Brusque esteve mais bem postado na etapa final. Sempre em cima e sufocando o Amazonas. Prova disso foi que nos primeiros 20 minutos, além de duas finalizações perigosas, teve cinco escanteios, contra nenhum do time da casa. Apenas depois dos 30 minutos o Amazonas voltou a ser dominante. Ajudou para isso a entrada de Foguinho. Aos 34, o lance de maior perigo do jogo: Diego Torres entrou pela esquerda e cruzou para Igor Bolt. Na pequena área, o atacante do Amazonas, desmarcado e com o goleiro batido, mandou na trave.

Nos minutos finais, o Brusque ficou com dez: Luís Henrique, que entrara no segundo tempo, fez falta feia a e foi expulso. Entretanto, os catarinenses seguraram o empate até o fim. Enfim, decisão em aberto para o duelo em Santa Catarina.

