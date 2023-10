Corinthians bate América: está na semi da Libertadores Feminina

Com uma atuação superior, o Corinthians goleou o América de Cáli por 4 a 0, neste domingo (15), classificando-se assim para as semifinais da Copa Libertadores Feminina. Embora atuasse fora de casa, no Estádio Pascual Guerrero, o Timão conseguiu garantir a goleada e também o lugar entre as quatro melhores equipes da competição.

Mas a vitória, apesar do placar, não foi das mais fáceis. O Corinthians fez 1 a 0 logo aos 13 minutos, através da sua atacante Duda Sampaio. Mas o América teve algumas chances de empatar ainda na primeira etapa. Só depois do intervalo é que o Timão conseguiu respirar com um pouco mais de alívio. Aos 28 minutos, Millene, de pênalti, fez 2 a 0.

As coisas melhoraram logo depois com a expulsão da colombiana Arias. A partir de então, as meninas corintianas nadaram de braçada e concluíram a goleada com mais dois gols. Victoria fez 3 a 0 e Fernandinha, após passe de Jhennifer, fechou a goleada a favor da equipe do Parque São Jorge.

Dessa forma, o Corinthians espera Internacional ou Colo-Colo para a semifinal, marcada para quarta-feira. Na outra chave, estão Palmeiras e Atlético Nacional. O Timão, com três conquistas, tenta voltar a ser campeão após dois anos, afim de se tornar a maior vencedor da história da Libertadores Feminina.

